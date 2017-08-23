Simitçi intihara kalkıştı

Çağla DAŞCI/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, simit satarak geçimini sağlayan 23 yaşındaki F.G., 6 katlı apartmanın çatı katına çıkarak intihara kalkıştı. Yanında simit dolu tepsisi bulunan F.G. polisin ikna etmesi sonucu indirildi.

Saat 17.00 sıralarında, İzmit Anıtpark mevkiinde 6 katlı bir apartmanın çatı katına çıkan F.G. bunalıma girmesi sonucu intihara kalkıştı. F.G.\'yi görenler polise ve 112 Acil\'e haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri önlem alırken, polisler çatı katına çıkarak F.G. ile görüştü. Simit satarak geçimini sağlayan F.G. çatı katının kenarına otururken, simit dolu tepsisi ise yanında bulundu. Polis bir süre sonra F.G.\'yi ikna etti. Elinde simit dolu tepsisi ile apartmandan çıkan F.G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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