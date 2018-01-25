Simitçi, 2 günlük kazancını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

Ergün AYAZ/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde, simitçilik yapan Erkan Ayhan, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere destek için 2 günlük simit satışından elde ettiği 135 TL\'yi Mehmetçik Vakfı\'na bağışladı. Üzerine giydiği \'Bir kurşun da benden kahpelere. Satılan simitler Mehmedime\' yazılı tişörtle simit satan Ayhan, \"Afrin\'de kardeşlerimiz, soğuk havalarda bizler için çatışıyor. Kardeşlerimiz, zor durumda. Benim de desteğim olsun istedim\" dedi.

Derince\'de yaklaşık 16 yıldır simit satarak, geçimini sağlayan Erkan Ayhan, daha önce birçok kez günlük kazancını yardım kuruluşlarına bağışlarken, bu defa Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere destek için harekete geçti. Ayhan, 2 gün boyunca ilçenin sokaklarında, üzerine giydiği \'Bir kurşun da benden kahpelere. Satılan simitler Mehmedime\' yazılı tişörtle gezerek, simit sattı. Ayhan, simit satışından 2 günde elde ettiği 135 TL\'yi Mehmetçik Vakfı\'na bağışladı.

Afrin\'de, askerlerin zor şartlarda mücadele verdiğini söyleyen Ayhan, \"2 günde sattığım 210 simit satışından kazandığım 135 TL\'yi Mehmetçik Vakfı\'na bağışladım. Afrin\'de kardeşlerimiz, bu soğuk havalarda bizler için çatışıyor. Kardeşlerimiz zor durumda, benim de bir desteğim olsun istedim. Vatandaşlarımızdan çok büyük destek geldi. Allah, razı olsun vatandaşlarımızdan. Derince halkına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca 15 Temmuz şehitleri, Gazze, Arakan, Myanmar için de desteklerim oldu\" dedi.

Erkan Ayhan\'dan simit satın alan Cavit Özdemir ise \"Daha önce de duyarlı çalışmalar yapmıştı. Şimdi ise kendi imkanlarıyla 2 günlük gelirini Mehmetçik Vakfı\'na bağışlaması, bizi gururlandırdı ve mutlu etti\" diye konuştu.

Simitçi Ayhan\'ı desteklediklerini söyleyen Selim Yıldız da \"Gerek darbede yaşadığımız korkunç olaylar neticesinde gerek Gazze olsun elinden gelen desteği sağladı. Şu anda da 2 günlük kazancını Mehmetçik Vakfı\'na bağışlıyor. Onu canı gönülden destekliyoruz, esnaf kardeşleri olarak\" dedi.



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