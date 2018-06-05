Simit fırınından çelik kasayı çalan hırsızlar kameraya yakalandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesindeki simit fırınına giren 2 hırsız, kilolarca ağırlıktaki çelik kasayı çaldı. İçerisinde altın ve nakit para bulunan çelik kasayı işyerinde elleriyle koymuş gibi bulan hırsızlar, güvenlik kameralarına yakalandı.

Saat 03.00 sıralarında Mahmut Esatbey Caddesi\'ndeki simit fırınına, arka kapıyı tornavidayla açarak giren yüzleri maskeli 2 hırsız, kamera görüntülerine göre, çelik kasanın bulunduğu bölüme doğru yöneldi. Elleriyle koymuş gibi buldukları çelik kasayı sürükleyerek dışarı çıkaran hırsızlar, yaklaşık 3 dakika içinde kasayı bir hafif ticari araca yükleyerek kaçtı.

Öğle saatlerinde işyerine gelen fırın çalışanı tarafından fark edilen hırsızlık olayı emniyete bildirildi. Görüntüleri kameralara yansıyan hırsızların yakalanması için emniyet ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Fırın işletmecisi Murat Özen, \"Öğle vakti saat 13.00 sıralarında fırına çalışmaya gelen arkadaşımız, kasanın yerinde olmadığını fark edip haber vermesi üzerine fırına geldik. Emniyete haber verdik. Kamera kayıtları incelendi. Kamera kayıtlarında hırsızların iki kişi olduğu, ara sokaktan gelip çok rahat bir şekilde içeriye girip, kasanın olduğu yeri nokta atışı bulduğu görülüyor. Kasayı sürükleyip, götürüyorlar. Kasada yaklaşık 100 bin lira değerinde altın, mücevher ve nakit vardı\" dedi.



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