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Simge adam Taksim Meydanı'nda

Geçen yılki 1 Mayıs kutlamalarında DİSK binasının önünde baygın yatıyordu. Bugün Taksim'de midibüsün üzerindeydi...

01 Mayıs 2009 03:00

Geçen yılki 1 Mayıs kutlamalarında DİSK binasının önünde baygın yatıyordu... Sebebi de polisin müdahalesiydi. Bugün Taksim'de midibüsün üzerindeydi...

Geçen yılki 1 Mayıs kutlamalarına birçok şiddet olayı damgasını vurdu ancak bu olayların sembolü işçi emeklisi Ali Murtaza Keleş oldu.

DİSK’e bağlı Emekli Sen üyesi Ali Murtaza Keleş, 1 Mayıs 2008 günü Taksim’e çıkmak isteyen on binlerce işçiden biriydi. Polisin işçilere yönelik ölçüsüz müdahalesi sonrasında biber gazı ve tazyikli sudan yarı baygın halde çekilen fotoğrafıyla, polis terörünün sembolü haline geldi. Keleş, “O olaydan sonra ciğerlerim eskisi gibi olmadı. Solunum sorunları yaşıyorum. Şiddetin psikolojik boyutunu atlatabildim, ancak fiziksel izlerini atlatamadım. Vücudumda hâlâ darp izleri var” dedi.

Bu yılki kutlamalara da katılan Keleş, DİSK ve KESK yöneticileriyle birlikte konuşmaların yapıldığı midibüsün üzerindeydi.

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