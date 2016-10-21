Simeone'nin hayali Premier Lig

2011'den bu yana Atletico Madrid'i çalıştıran ve geride kalan 5 senede İspanyol ekibine çağ atlatan Diego Simeone, Atletico Madrid'den yakın zamanda ayrılabilir.



İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2018'de bitecek olan genç çalıştırıcının 2018'i beklemeden İngiltere'nin yolunu tutabileceği konuşuluyor.



Atletico Madrid ile olan kontratını 2020'den 2018'e çeken Simeone'nin İspanyol ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Başarılı teknik adam 2011'den bu yana çalıştırdığı Atletico Madrid'i 2013-14 sezonunda La Liga şampiyonu yaparken 5 sene içinde takımı iki kez Şampiyonlar Ligi'nde final oynattı.



Daha önce adı Chelsea ile yoğun bir şekilde anılan 46 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı, İngiliz ekibini reddedip Atletico'da kalmış ve Londra devi de göreve Conte'yi getirmişti.