T24 LogoT24 Logo
Spor

Simeone'nin hayali Premier Lig

İngiliz basınına göre, Arjantinli teknik adam Atletico Madrid'i bırakıp Premier Lig'de çalışmak istiyor

21 Ekim 2016 15:09

2011'den bu yana Atletico Madrid'i çalıştıran ve geride kalan 5 senede İspanyol ekibine çağ atlatan Diego Simeone, Atletico Madrid'den yakın zamanda ayrılabilir.
 
İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2018'de bitecek olan genç çalıştırıcının 2018'i beklemeden İngiltere'nin yolunu tutabileceği konuşuluyor.
 
Atletico Madrid ile olan kontratını 2020'den 2018'e çeken Simeone'nin İspanyol ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
 
Başarılı teknik adam 2011'den bu yana çalıştırdığı Atletico Madrid'i 2013-14 sezonunda La Liga şampiyonu yaparken 5 sene içinde takımı iki kez Şampiyonlar Ligi'nde final oynattı.
 
Daha önce adı Chelsea ile yoğun bir şekilde anılan 46 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı, İngiliz ekibini reddedip Atletico'da kalmış ve Londra devi de göreve Conte'yi getirmişti.

ETİKETLER

Atletico MadridDiego SimeonePremier Lig

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24