Simeone Manchester United'a mı gidiyor?

İngiliz The Sun gazetesi, Luis van Gaal'i göndermesine kesin gözüyle bakılan Manchester United'da yeni teknik direktörün Diego Simegone olacağını iddia etti.

Manchester United'da, koltuğu sallantıda olan teknik direktör Luis van Gaal'in gönderilmesi halinde yerine Jose Mourinho'nun getirileceği uzun süredir futbolseverlerin dilinde... Ancak İngiliz The Sun gazetesi çok farklı bir iddia ortaya attı.

Gazeteye göre Kırmızı Şeytanlar'ın Van Gaal'den sonraki teknik patronu Mourinho değil Diego Simeone olacak.

Avrupa'da büyük yankı yaratan haberin kaynağı ise Manchester United'da forma giyen bir futbolcu. İsmi açıklanmayan oyuncu, "Bahis sitelerine göre Jose Mourinho ismi önde olabilir ama bize göre Diego Simeone daha şanslı" ifadesini kullandı.

Atletico Madrid'e tarihinin en parlak dönemini yaşatan Arjantinli Simeone, Manchester United taraftarlarınca da Mourinho'dan daha fazla tercih ediliyor.

Simeone'nin Kırmızı Şeytanlar'ın başına geçmesi yolundaki en büyük engel ise Arjantinli teknik adamın İngilizce bilmemesi...