T24 LogoT24 Logo
Spor

"Simeone, İnter'e Arda Turan şartını koştu"

İtalyan basını, Simoene'nin İnter'le anlaşma yolunda olduğunu öne sürdü

28 Nisan 2017 13:35

Inter'in yeni teknik direktörlük görev için Diego Simone ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

DHA'nın İtalyan basınına dayandırdığı habere göre; Milano ekibinin, Atletico Madrid'in hocası Diego Simeone'yi yüklü bir transfer bütçesiyle takımın başına geçirmeyi düşündüğü öne sürüldü.

Inter yöneticisi Javier Zanetti'nin çok yakın arkadaşı olan Simeone ile görüştüğü, başta reddeden tecrübeli teknik adamın Zanetti'nin çabaları sonucu gelme fikrine daha sıcak bakmaya başladığı ileri sürüldü.

"Arda'yı istedi"

Diego Simeone'nin görüşmeler sırasında Javier Zanetti'ye bazı oyuncuların transferinin gerekli olduğunu ilettiği yazıldı. Arjantinli teknik adamın istediği ilk ismin Barcelona'dan eski öğrencisi Arda Turan olduğu vurgulandı.

Haberde Diego Simeone'nin kadrodaki bazı isimlerin gönderilmesi ve böylece transfer bütçesinin büyümesi için de görüş belirttiği bilgisi verildi.

ETİKETLER

Arda TuranSimeoneİntertransferiddiaİtalyan basınıistedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24