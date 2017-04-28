"Simeone, İnter'e Arda Turan şartını koştu"

Inter'in yeni teknik direktörlük görev için Diego Simone ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

DHA'nın İtalyan basınına dayandırdığı habere göre; Milano ekibinin, Atletico Madrid'in hocası Diego Simeone'yi yüklü bir transfer bütçesiyle takımın başına geçirmeyi düşündüğü öne sürüldü.

Inter yöneticisi Javier Zanetti'nin çok yakın arkadaşı olan Simeone ile görüştüğü, başta reddeden tecrübeli teknik adamın Zanetti'nin çabaları sonucu gelme fikrine daha sıcak bakmaya başladığı ileri sürüldü.

"Arda'yı istedi"

Diego Simeone'nin görüşmeler sırasında Javier Zanetti'ye bazı oyuncuların transferinin gerekli olduğunu ilettiği yazıldı. Arjantinli teknik adamın istediği ilk ismin Barcelona'dan eski öğrencisi Arda Turan olduğu vurgulandı.

Haberde Diego Simeone'nin kadrodaki bazı isimlerin gönderilmesi ve böylece transfer bütçesinin büyümesi için de görüş belirttiği bilgisi verildi.