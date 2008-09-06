‘Şimdi sırada çocuk var’

Sabah Gazetesi’nden Tuluhan Tekelioğlu, Pekin Olimpiyatları’nda 2 gümüş madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen ‘milli gururumuz’ Elvan Abeylegesse ile ilginç ayrıntılarla dolu bir röportaj yaptı.



Bu röportajda, 1.60 cm boyu ve 40 kg ağırlığıyla Pekin Olimpiyatları’nda milli gururumuzu omuzlayan Elvan’ın günlük hayatıyla ilgili ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Bu ayrıntılardan en ilginç olanı, Elvan’ın geleceğe dair arzuları.



Elvan’ın, yakın gelecekte gerçekleşmesini istediği iki arzusu var. Bunlardan birincisi,

2012 Londra Olimpiyatları’nda altın madalya kazanmak. İkincisi ise, ‘çocuk sahibi olmak’. Bu arzusunu, Elvan şöyle açıklıyor: ‘Önce çocuk istiyorum. Sonra, önümüzdeki İngiltere Olimpiyatları’nda birinci çıkmayı. Ama önce çocuk!’



Bugünlerde, Elvan, çocuk sahibi olma arzusunu gerçekleştirmek için ciddi adımlar atıyor. Elvan, Etiyopya’nın başkenti Adis Ababa’da birlikte büyüdüğü ve şimdi inşaat mühendisi olan

Semeneh ile hayatını yakında birleştiriyor. Evlilik sonrasında Semeneh Türkiye’ye yerleşecek ve Elvan’ın İstanbul Alaşehir’deki yeni evinde birlikte oturacaklar. Böylece, spor yaşamı boyunca en büyük destekçisi olarak gördüğü müstakbel eşi Semeneh’in sevgisiyle, Elvan atletizmde yeni başarılara imza atacak.

