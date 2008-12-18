Şimdi 'Mutlu krizler' kartı moda!

ABD'nin Iowa eyaletinden sanatçı Andrew Shaffer, tebrik kartlarında gündemdeki küresel mali krizle 1929'daki büyük buhranı konu olarak seçti.



Bugüne kadar eserlerinden para kazanamayan ve geçim sıkıntısı çeken Shaffer'ın kartlarından birinde, "Mutlu ekonomik krizler ve iyi yıllar" yazıyor.



Iowa'da yaşayan 30 yaşındaki genç sanatçı, bu yılki kartları için "29 Buhranı" dizisi tasarladı ve mevcut küresel ekonomik krizle Amerikan tarihinin bu karanlık dönemini harmanlayarak kışkırtıcı kara mizah mesajlarına yer verdi.



Shaffer, bu kartların herkesin hoşuna gitmediğini bildiğini, bazılarının kötü durumdaki insanlarla alay ettiğini düşündüğünü belirterek, "Ama bankalara 700 milyar dolarlık yardım verilmesi kararlaştırıldığında ve Wall Street'teki tuzu kurular işlerini kaybettiklerinde alay etmek kabul edilir hale geldi" ifadesini kullandı.



Amerikalı sanatçı sözlerini, "Orta sınıf Amerikalılar da işlerini kaybettiği için şimdi durum daha az komik" diyerek tamamladı.



Shaffer, geçen yıl da "Noel-Darwin Baba" kartları tasarlamış ve "Hep Charles Darwin'in Noel Baba'ya benzediğini düşünmüşümdür" demişti.



Sanatçının sadece İngilizce tasarladığı tebrik kartlarından internetteki www.orderofstnick.com adresinden temin etmek mümkün.