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Dünya

ŞİMDİ MODA ÇERNOBİL GEZİSİ ANKARA (A.A)

23 Eylül 2010 17:02

-ŞİMDİ MODA ÇERNOBİL GEZİSİ ANKARA (A.A) - 23.09.2010 - Tarihin en korkunç nükleer kazasına sahne olan Ukrayna'nın Çernobil bölgesi, son yıllarda giderek önemli bir turistik merkez olmaya ve her yıl binlerce meraklı turisti çekmeye başladı. İş çevrelerinin etkin dergisi Forbes'un, "dünyanın en sıradışı seyahat yerleri" arasında gösterdiği Çernobil, kaza bölgesini günlük kişi başı 160 dolara gezmek isteyen sade turist ve uzmanların aralarında bulunduğu tüm dünyadan meraklıları cezbediyor. Resmi rakamlara göre, geçen yıl 7 bin 500 civarında turistin ziyaret ettiği Çernobil'de yasak bölgeyi gezdiren tur minibüslerinin kontrol noktasından geçişlerinde, herkese "yemek yememek, açık havada sigara içmemek, hiçbir şeye dokunmamak, yere bile oturmamak ve yere eşya bırakmamak" gibi radyasyonun bulaşmasına engel olmak için koyulan kurallara sıkı sıkıya bağlı kalacaklarına dair bir belge imzalatılıyor. Kendilerine uzatılan belgeyi sinirli gülümsemelerle imzalayan ziyaretçiler, radyasyon tehlikesinden biraz korktuklarını itiraf ederken, bazıları geziden sonra ayakkabılarını attıklarını söylüyor.  Turist kafilesi kazanın meydana geldiği, çatlamış betonla kaplı reaktöre vardığında, tur rehberinin elindeki radyasyon ölçer, 3,9 microsievert (µSv) ile gezideki en yüksek radyasyon oranını gösteriyor. Doğal düzey ise 0,12 µSv. Kafile, fotoğraf çektikten sonra, nükleer santrale sadece 3 kilometre uzaklıkta bulunan, facianın ertesi günü 50 bin kişinin tahliye edildiği Pripiat kentine gidiyor. Zamanın durduğu kentte, binalarda Sovyet döneminden kalma levhalar, terkedilmiş bir apartman dairesinde kitaplar ve oyuncaklar, yüzlerce gaz maskesiyle dolu bir okul kantini, felakete yakalanan insanların durumunu düşündürterek turistleri duygulandırıyor.  Ukrayna'nın kuzeyinde Rusya ile Belarus yakınlarındaki Çernobil nükleer santralinin 4 numaralı reaktöründe 26 Nisan 1986'da meydana gelen patlama sonrasında yangının söndürülmesi için hiçbir koruma olmaksızın gönderilen çok sayıdaki görevli yıllar sonra ölmüş ve resmi rakamlara göre, radyasyonun sadece Ukrayna'da 2,3 milyon insanı etkilediği belirtilmişti. BM, felaket sonrasında en çok etkilenen üç ülkede 4 bin kişinin öldüğü veya öleceği tahmininde bulunurken, Greenpeace, felaketin 100 bin kişinin potansiyel ölümüne yol açacağı öngörüsünde bulunuyor.

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