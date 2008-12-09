Şimdi Lincoln zamanı



G.Saray'ın geçen sezon başında büyük ümitlerle Almanya'nın Schalke 04 kulübünden transfer ettiği Cassio Lincoln, bu sezon kendini göstermeye başladı.



Teknik direktör Karl Heinz Feldkamp ile geçen sezon zaman zaman sorunları olan ve sıkıntılı günler yaşayan Lincoln, bu sezon başı hazırlıklarına da geç katılması nedeniyle tepki toplamıştı.



İlk yılında Galatasaray'ın Turkcell Süper Lig, Avrupa kupaları ve Fortis Türkiye Kupası'nda oynadığı toplam 52 resmi karşılaşmanın sadece 28'inde forma giyip, 24 maçta ise yer almayan Lincoln, teknik direktör Michael Skibbe ile adeta kendini buldu.



Skibbe'nin teknik yönetime gelmesinin ardından Lincoln, bu sezon şimdiye dek oynanan toplam 25 resmi maçın 22'sinde sahada yer alıp, şimdiden 7 gole ulaştı.



Lincoln ayrıca, oynadığı futbolla camianın gönlünü de yeniden kazanmayı başardı.



ŞOVUN ADI: LİNCOLN



İyi oyununu gol ve asistlerle de süsleyen Lincoln, maçlarda zaman zaman şov yapmayı da ihmal etmiyor.



En büyük özelliği başka yöne bakarken, ters tarafa pas vermek olan Brezilyalı oyuncu, topuk paslarıyla da futboluna renk katıyor.



Yıldız futbolcu, Hacettepe maçında rakip 9 kişiyken orta sahada topu ayağında sektirerek sürmesi nedeniyle bazı çevrelerden eleştiri aldı.



ANKARAGÜCÜ MAÇINDA YİNE SAHNEDE





Son Ankaragücü maçında gol atmayı başaramayan Lincoln, buna rağmen asistleriyle maça damgasını vurdu.



Galatasaray'ın 3-0 kazandığı maçta, 3 golün de pasını veren Lincoln, takımının ikinci deplasman galibiyetinin baş mimarlarından oldu.



LINCOLN'UN PERFORMANSI



Lincoln'ün geçen sezon ve bu sezonun şimdiye kadar olan bölümündeki performansı şöyle:





2007-08 Sezonu Maç Gol



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Turkcell Süper Lig 34/19 5



Avrupa kupaları 10/7 2



Fortis Türkiye Kupası 8/2 -





2008-09 Sezonu Maç Gol



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Turkcell Süper Lig 14/11 6



Avrupa kupaları 8/8 1



Fortis Türkiye Kupası 3/3 -



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Toplam 77/50 14



