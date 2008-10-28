Şimdi kupa zamanı

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Fortis Türkiye Kupası'nda gruplarda ilk hafta maçları yarın ve 30 Ekim Perşembe günü yapılacak.

28 Ekim 2008 02:00



Fortis Türkiye Kupası'nda gruplarda ilk hafta maçları yarın ve 30 Ekim Perşembe günü yapılacak.


Maçların programı şöyle:


-(A) GRUBU-


29 Ekim Çarşamba:

16.00 Gaziantepspor-Trabzonspor (Kamil Ocak)

30 Ekim Perşembe:

20.00 Beşiktaş-Antalyaspor (BJK İnönü)


-(B) GRUBU-


29 Ekim Çarşamba:

14.00 Kayserispor-Altay (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Atatürk)

30 Ekim Perşembe:

16.00 Ankaraspor-Galatasaray (Yenikent ASAŞ)


-(C) GRUBU-


29 Ekim Çarşamba:

14.00 Denizlispor-Manisaspor (Denizli Atatürk)

14.00 Sivasspor-Konyaspor (Sivas 4 Eylül)


-(D) GRUBU-


29 Ekim Çarşamba:

14.00 Eskişehirspor-Bursaspor (Eskişehir Atatürk)

20.00 Ankaragücü-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs)

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