Şimdi kupa zamanı

Fortis Türkiye Kupası'nda gruplarda ilk hafta maçları yarın ve 30 Ekim Perşembe günü yapılacak.
Maçların programı şöyle:
-(A) GRUBU-
29 Ekim Çarşamba:
16.00 Gaziantepspor-Trabzonspor (Kamil Ocak)
30 Ekim Perşembe:
20.00 Beşiktaş-Antalyaspor (BJK İnönü)
-(B) GRUBU-
29 Ekim Çarşamba:
14.00 Kayserispor-Altay (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Atatürk)
30 Ekim Perşembe:
16.00 Ankaraspor-Galatasaray (Yenikent ASAŞ)
-(C) GRUBU-
29 Ekim Çarşamba:
14.00 Denizlispor-Manisaspor (Denizli Atatürk)
14.00 Sivasspor-Konyaspor (Sivas 4 Eylül)
-(D) GRUBU-
29 Ekim Çarşamba:
14.00 Eskişehirspor-Bursaspor (Eskişehir Atatürk)
20.00 Ankaragücü-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs)