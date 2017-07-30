Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in “Lucescu ismi doğru. Üst akıl olarak almak istiyoruz" ifadesine tepki gösterdi. Özkök, "Benim bildiğim 'üst akıl' öyle iyi bir şey değil. İktidar medyasının komplo teorisyenlerine göre 'Bugün Türkiye’nin başına bela olan ne varsa, üst aklın marifeti" diye yazdı.

Ertuğrul Özkök'ün "Yani şimdi Galatasaray’ı ‘üst akıl’ mı kurtaracak" başlığıyla yayımlanan (30 Temmuz 2017) yazısı şöyle:

Dört gündür bekliyorum, bir Galatasaraylı çıkar da yöneticisine “Yahu bu ne biçim laf” diye sorar diye...

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Galatasaray yöneticisi Can Topsakal, Mircea Lucescu ile görüşmek için Romanya’ya giderken şöyle bir açıklama yaptı:

“Lucescu ismi doğru. Üst akıl olarak almak istiyoruz...”

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Benim bildiğim “üst akıl” öyle iyi bir şey değil...

İktidar medyasının komplo teorisyenlerine göre “Bugün Türkiye’nin başına bela olan ne varsa, üst aklın marifeti...”

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- BİR: Yani şimdi bu durumda bir yönetici “Galatasaray’ın başına bela olacak bir akıl peşinde mi...”

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- İKİ: Lucescu “üst akıl” olacaksa, kulübün “alt aklı” kim?

Mesela başkan mı...

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Bir Fenerbahçeli olarak çok merak ediyorum....

Acaba iktidarın hoşuna gider diye mi söyledi

Böyle bir olayda insan niye “üst akıl” kelimesini kullanır?

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- BİR: Bu kelimeyi kullanıp iktidarın hoşuna gideceğini düşünmüş olabilir...

Böyleyse baltayı taşa vurmuş demektir...

Çünkü siyasi açıdan yanlış.

- İKİ: Bununla, teknik direktör üzerinde daha üst bir makam yaratmak istemiş olabilir.

İşletme yönetimi açısından yanlış.

Çünkü “One on One” kuralına aykırı.

Aynı işi yapan altlı üstlü iki kişi varsa, işler yürümez.

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- ÜÇ: Bu kelimeyi çok sevmiş, ama bugün ne anlama geldiğini bilmiyor olabilir.

Bu da kendisi açısından yanlış.

“Bunu bilmeyen birinin Galatasaray gibi okumuş bir kulübün futbol dalının başında ne işi var” diye sorarlar.