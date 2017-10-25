Şimdi Ertuğrul kostümü moda

Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Havalimanı Dış Hatlar Terminali gidiş katında bir çocuk mankenin üzerine giydirilen Ertuğrul kostümü turistlerin ilgisini çekiyor. Daha önce Muhteşem Yüzyıl dizisiyle şehzade kıyafeti satan havalimanı esnafı bu sefer TRT\'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisine olan ilgiyi görünce \"Ertuğrul\" kostümü satmaya başladı. Hediyelik eşya dükkanı önünde sergilenen çocuk kıyafeti 6 parçadan oluşuyor ve 250 liradan satılıyor. Dün getirilen kıyafetin ilk müşterisi bugün Katarlı bir yolcu oldu.

(FOTOĞRAF)