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Dünya

ŞİMDİ DE LÜBNAN'A KAÇIYORLAR BEYRUT (A.A)

25 Haziran 2011 15:10

-ŞİMDİ DE LÜBNAN'A KAÇIYORLAR BEYRUT (A.A) - 25.06.2011 - Suriyeli yüzlerce kişinin komşu ülke Lübnan'a kaçtığı ve hükümet karşıtı protestolarda ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiği bildirildi.  Lübnanlı bir güvenlik yetkilisi, 1000 kadar Suriyelinin gece Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde bulunan El Kusair'den Lübnan'a geçtiğini belirtti. Yetkili, kaçan kişiler arasında en az 6 Suriyelinin yaralı olduğunu, yaralıların Attar'daki bir hastaneye kaldırıldığını söyledi.   Öte yandan, Suriyeli insan hakları eylemcileri Suriye lideri Beşşar Esad rejiminin yıkılması için yapılan protesto gösterilerinde ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini kaydetti.

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