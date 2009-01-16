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Spor

Şimdi de Leonardo krizi

Ara transferde Yusuf Şimşek'i Beşiktaş'a kaptıran Trabzonspor, Brezilyalı Leonardo transferinde de pürüz yaşıyor.

16 Ocak 2009 02:00


Ara transferde Yusuf Şimşek'i Beşiktaş'a kaptıran Trabzonspor, Brezilyalı Leonardo transferinde de pürüz yaşıyor. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Ajax'ın yüksek bonservis bedeli istemesi nedeniyle girişimlerini durdurduklarını açıkladı.


Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Hollanda'nın Ajax Kulübü'nün Brezilyalı oyuncusu Leonardo Vitor Santiago'nun transferinde olumsuz gelişmelerin yaşandığı bildirildi.

Kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Hollanda kulübü ile Brezilyalı futbolcunun transferi konusunda görüşme yaptıklarını belirterek, ''Ancak Leonardo'yu kulübü vermek istemiyor ve yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor'' dedi.

Aldıkları bu cevap karşısında Leonardo'nun transferini şu an için gündemden kaldırdıklarını ifade eden Hacısalihoğlu, transferde arayışlarının sürdüğünü belirtti.

Devre arasında transfer yapmanın zor olduğuna dikkat çeken Hacısalihoğlu, ''Bizim istediğimiz tarzda oyuncuların çok yüksek bonservis bedelleri var. O nedenle şu anda bütçemize uygun isimler yok. Yine de çalışmalarımızı sürdürüyoruz'' diye konuştu.

Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Aydın konusunda bir girişimlerinin bulunmadığını kaydeden Hacısalihoğlu, ''Ancak ileride ne olur bilemeyiz. Aydın, şu anda gündemimizde yok'' diyerek sözlerini tamamladı.

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