Şimdi de İtalya'nın en kısası

Tempo24-



1.65 metrelik boyuyla Mugssy Bogues’tan sonra NBA tarihinin en kısa ikinci oyuncusu olan Earl Boykins gelecek sezondan itibaren İtalya’da forma giyecek. Charlotte Bobcats’le anlaşması sona eren 32 yaşındaki basketbolcu, Virtus Bologna’yla bir yıllık sözleşme imzaladı.



Virtus’tan 3.5 milyon dolar alacak olan Boykins, takımın reklam ve pazarlama kampanyalarında da yer alacak. 10 yıllık NBA kariyerinde 9.4 sayı ortalaması tutturan Earl Boykins sırasıyla New Jersey Nets, Cleveland Cavaliers, Orlando Magic, Los Angeles Clippers, Golden State Warriors, Denver Nuggets, Milwaukee Bucks ve Charlotte Bobcats formalarını giydi.



Boykins’le birlikte NBA oyuncularının Avrupa’ya ‘göç’ü de sürmüş oldu. Gelecek sezon öncesi Orlando’dan Carlos Arroyo Maccabi Tel Aviv, Atlanta’dan Josh Childress Olympiakos, New Jersey’den Nenad Krstiç Triumph Lyubersty, Toronto’dan Carlos Delfino ve Jorge Garbajosa Khimki, Juan Carlos Navarro da Barcelona’nın yolunu tutmuştu.

