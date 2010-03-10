Şimdi de Fener Su

T24 - Fenerium'un Asbaşkanı Kiğılı, içme suyunu da Fenerli yapacak. Su, hem pet şişede hem de damacanada satılacak.





Fenerium’da yönetime geldikten sonra 16 şirketle 5 milyon dolarlık anlaşma imzalayan Abdullah Kiğılı, taraftar ürünü sektörüne ilginç iki yeni ürün getiriyor. Bursa’nın ünlü Koru Su markasıyla üç yıllık anlaşma imzalayan Kiğılı, içme suyunu da Fenerli yapacak. Bir güvenlik şirketi de Fener Alarm adıyla ev ve ofisleri koruyacak.



Fenerbahçe Kulübü’nün, Fenerbahçe Spor Ürünleri A.Ş.’den (Fenerium) Sorumlu Asbaşkanı ve Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, göreve geldiği Temmuz ayından bu yana 16 yeni şirketle anlaştı, şirketin kasasına 5 milyon dolar kazandırdı.



Dün Bloomberg HT’de yayınlanan HT Ekonomi Soruyor programının konuğu olan Abdullah Kiğılı, Fenerium ve Kiğılı markasıyla ilgili hedeflerini paylaştı…



- Futbol kulüplerinin rekabeti sadece sahada değil, taraftar ürünlerinde de kıyasıya bir yarış var. Siz de bir hazır giyimci olarak Fenerium’un başına geçtiniz. Ne değişti bu sürede?



Yakında Fener Su piyasaya çıkıyor. Bursa’nın en ünlü su markası Koru Su ile üç yıllık bir anlaşma imzaladık. Çok yakında piyasaya çıkıyor, hem pet, hem de damacana olacak. 2013 yılına kadar yapılan anlaşmayla herkese Fener Su içirmeyi planlıyoruz.



İkinci işimiz Fener Alarm, ev ve işyerlerinde kullanılacak yepyeni bir ürün çıkarıyoruz. Evre Alarm adlı şirketle 5 yıllık sözleşme yaptık. Gelecekler, eve ücretsiz kuracaklar. Günlük 1 dolar ücretle sizi merkezden izleyerek koruyacaklar.







