Şimdi de esrar kafe

T24 - ABD'de ilk kez esrar servisi yapılan kafe açıldı.



Daily Telegraph'taki habere göre Oregon'a bağlı Portland'da açılan Cannabis Cafe'de, müşterilere doktor reçetesiyle verilen esrar servisi yapılacak.

Şimdiye kadar reçetesine esrar yazılan hastalar genellikle uyuşturucuyu lisanslı bir eczaneden almak zorunda kalıyordu. Kafe, resmi tıbbi esrar kartları bulunan Oregon sakinlerine açık.

Eyalette reçeteli esrar kullanabilen 21 bin hasta bulunduğu belirtiliyor. Doktorlar, Alzheimer, MS, Tourette's sendromu ve şeker hastalarının aralarında bulunduğu birtakım hastalıklara karşı esrar reçetesi yazıyor.

Başkan Barack Obama yönetimi geçen ay federal hukukçulara, tıbbi nedenlerden esrar kullanan hastaların kovuşturmaya uğratılmaması gerektiğini bildirmişti.