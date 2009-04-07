Şimdi de Erivan kriz çıkarıyor

Dolmabahçe'de sürpriz zirve

Erdoğan'dan Ermenistan için Karabağ şartı

Aliyev'den Türkiye'ye Ermenistan resti

Merkezi Erivan'da bulunan Mediamax ajansının haberine göre, Nalbantyan, Türk yetkililerinin, ilişkilerin normalleşmesinin Yukarı Karabağ sorunu ve 1915 olaylarına ilişkin iddialarla bağlantılı olduğuna yönelik açıklamalar yaptığını söyleyerek, "İlişkilerin normalleşmesi ile Yukarı Karabağ sorunu arasında bağlantı yoktur ve Yukarı Karabağ, hiçbir zaman normalleşme sürecindeki müzakerelerde söz konusu olmamıştır" diye konuştu.Nalbantyan, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının birçok ülke ve uluslararası kuruluş tarafından tanındığını, Ermenistan olarak bunu olumlu karşıladıklarını ifade etti.Nalbantyan, Türkiye'den yapılan bu tür açıklamaların, ön koşul olarak değerlendirilebileceğini, bunun da müzakereler sürecini engelleyebilecek bir girişim olarak değerlendirilebileceğini söyledi.