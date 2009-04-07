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Dünya

Şimdi de Erivan kriz çıkarıyor

Ermenistan, Türkiye'nin Yukarı Karabağ şartına atfen, "Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleşmesi ön koşulsuz olmalı" dedi

07 Nisan 2009 03:00

Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbantyan, ülkesiyle Türkiye arasındaki görüşmelerin karşılıklı anlayış içinde olması gerektiğini söyleyerek, "Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleşmesi ön koşulsuz olmalı" dedi. 

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Merkezi Erivan'da bulunan Mediamax ajansının haberine göre, Nalbantyan, Türk yetkililerinin, ilişkilerin normalleşmesinin Yukarı Karabağ sorunu ve 1915 olaylarına ilişkin iddialarla bağlantılı olduğuna yönelik açıklamalar yaptığını söyleyerek, "İlişkilerin normalleşmesi ile Yukarı Karabağ sorunu arasında bağlantı yoktur ve Yukarı Karabağ, hiçbir zaman normalleşme sürecindeki müzakerelerde söz konusu olmamıştır" diye konuştu.

Nalbantyan, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının birçok ülke ve uluslararası kuruluş tarafından tanındığını, Ermenistan olarak bunu olumlu karşıladıklarını ifade etti.

Nalbantyan, Türkiye'den yapılan bu tür açıklamaların, ön koşul olarak değerlendirilebileceğini, bunun da müzakereler sürecini engelleyebilecek bir girişim olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

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