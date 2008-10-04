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Dünya

Şimdi de 'en uzun baba' oldu

Dünyanın en uzun adamı Çinli Bao, ilk çocuğunun dünyaya gelmesiyle dünyanın en uzun babası unvanının da sahibi oldu

04 Ekim 2008 03:00

Dünyanın en uzun adamı Çinli Bao Xishun, bu hafta ilk çocuğunun dünyaya gelmesiyle dünyanın en uzun babası unvanının da sahibi oldu.

Hebei eyaletindeki Zunhua hastanesinin bir doktoru, Bao'nun oğlunun boyunun, devasa uzunluktaki babasıyla, ortalama boyu olan annenin karışımı uzunlukta olduğunun sanıldığını söyledi.



Doktor, Bao'nun oğlunun boyunun, yeni doğan bir bebeğin ortalama ölçülerinden biraz daha uzun olan 56 santimetre ölçüldüğünü belirterek, bebeğin sağlıklı ve normal ölçülerde, babasının da çok mutlu olduğunu kaydetti.

Bebeğin doğum kilosunun ise ortalama ölçülerin üzerinde 4,6 kilogram olduğu belirtildi.

Dünyada en fazla yeni doğan uzunluğu da 75 santimetreyle, geçen yıl Çin'de tespit edilmişti.

İç Moğolistan'da çobanlık yapan 2,36 santimetre uzunluğundaki Bao, 1,68 boyundaki eşiyle geçen yıl evlenmişti. Düğünün masraflarını yaklaşık 15 firma üstlenmişti.

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