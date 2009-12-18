Şimdi de denizci oldular

Zekeriya Karaman ve İsmail Karahan’a ait Beyaz Holding’in iştiraki Etkin Eğitim, İDO’ya bir yıllığına güverte personeli sağlayacak. Beyaz Holding’in bir başka şirketi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye ihalesini kazanmıştı.



Ortağıyla birlikte İstanbul’un itfaiyeci ihtiyacını karşılayacak ihaleyi kazanan Beyaz Holding’in, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) personel ihalesini de aldığı ortaya çıktı. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Almanya’daki Deniz Feneri e.V. yolsuzluğuna adı karışan Beyaz Holding’in alt şirketlerinden olan Etkin Eğitim, 14 milyon 380 bin TL karşılığı İDO’ya bir yıllığına güverte personeli sağlayacak. Şirketin ortakları Zekeriya Karaman ile İsmail Karahan, Deniz Feneri e.V. davasında “perde arkasındaki kişiler” olmakla suçlanmıştı. İDO ihalesinde makine personeli sağlama işini de 7 milyon 342 bin TL bedelle Gür Grup İnşaat ve Ticaret aldı.



İstanbul’daki itfaiye hizmetini yürüten 1000’e yakın itfaiye erini yakından ilgilendiren itfaiye hizmet alım ihalesini kazanan Lapis-Makro ortaklığından da bu isimler çıkmıştı. Lapis’in ortakları İsmail Karahan ile Etkin Eğitim. Etkin Eğitim’in ortakları İsmail Karahan ile Beyaz Holding. Deniz Feneri e.V. soruşturmasında adı geçen Beyaz Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, Yönetim Kurulu üyesi de İsmail Karahan.



Etkin Eğitim İDO ihalesinde de ortaya çıktı. 2005’ten bu yana İDO’ya personel sağlama ihalelerini kazanan Bimtaş, 10 Kasım 2009’da gerçekleşen personel alım ihalesini kaybetti. İhalenin güverte personeli bölümünü kazanan şirket, Beyaz Holding’in çatısı altındaki Etkin Eğitim oldu.





Etkin, İSMEK’te tek başına



Etkin Eğitim, bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nın (İSMEK) ihalesini 69.6 milyon lira teklifle kazanmıştı. Tek katılımcı olarak ihaleye giren şirketi bünyesinde barındıran Beyaz Holding, 2006’dan bu yana İSMEK ihalelerini hep kazanıyor. 2006’daki İSMEK ihalesini Etkin Eğitim’in eski adı olan Atlas Pazarlama Eğitim 49.2 milyon lira bedelle kazanmıştı. 2007 yılında ise aynı ihaleyi Beyaz Holding ve RTÜK eski Başkanı Zahid Akman’ın eski ortakları arasında yer aldığı Merkez Medya Basın Reklam Ajans Organizasyon Eğitim Hizmetleri 51 milyon 588 bin TL ile kazanmıştı. 2008’de de ihaleyi Etkin Eğitim kazandı.





Beyaz Holding’in binasında sözleşmeler imzalanıyor



Etkin Eğitim’in faaliyet gösterdiği Beyaz Holding’in binasında dün çok sayıda İDO personeli sözleşme imzaladı. Fatih Halıcılar Caddesi’nde bulunan 6 katlı binanın girişinde isimlerini kaydettiren güverte teknisyenleri, 6’şarlı gruplar halinde içeriye alınarak şirket yetkilileriyle görüştü. Tüm haklarının Bimtaş’tan devredilerek devam edeceğini ve maaşlarından herhangi bir kesinti olmadan yeni şirkette çalışacaklarını anlatan işçiler, yeni şirketten aldıkları cep telefonu mesajlarıyla durumdan haberdar olduklarını belirtti.



Bu arada İDO ihalesinin ‘makine personeli’ bölümünü de 7 milyon 342 bin TL bedelle Gür Grup İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre, şirket İbrahim ve Yusuf Gür’e ait. İDO yetkilileri, personel sağlama işini Etkin Eğitim ile Gür Grup İnşaat ve Ticaret’in kazandığını doğruladı ve ihaleyi Kamu İhale Kurumu’nun da onayladığını bildirdi.





İBB: Şahıslara değil, şirkete verdik



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yapılan yazılı açıklamada, itfaiye ihalesinin şeffaf bir şekilde yapıldığı belirtilerek, “Sisteminin ‘gerçek kişi’lerle bir ilgisi yoktur. Kurumumuz için ölçüt, istekli firmaların tüzel kişiliği ve yeterlilik kriterleridir. Şahıslara göre değerlendirme yapılması söz konusu değildir” denildi. Açıklamanın sonunda ise, “İhale ile ilgili süreç tamamlanmamış olup, süreç halen devam etmektedir” notu düşüldü. Oysa ki, İBB’den itfaiye eylemiyle ilgili önceki gün yapılan açıklamada, “2010 yılına ilişkin itfaiye hizmet alımı ihalesini, Lapis-Makro İş Ortaklığı kazandığından 2010 yılı itfaiye hizmeti için bu ortaklığın personeli çalıştırılacaktır” denilmişti.