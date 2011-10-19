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Dünya

Şimdi de 'balık gribi' çıktı

Kanada'nın kıyı eyaletlerinde yakalanan somon balıklarında bulaşıcı ve öldürücü virüs saptandı.

19 Ekim 2011 03:00

T24 - Şimdi de 'balık gribi' çıktı Simon Fraser Üniversitesi bilim adamlarından Rick Routledge ve Alexandra Morton yaptıkları ortak açıklamada, ISA (Infectious Salmon Anaemia) adını verdikleri Bulaşıcı Salmon Anemisi virüsünÜn, kuş gribinde rastlanan H1N1 türü bir virüs olduğunu kaydettiler. 

İnsanlara henüz etkisi yok

Balıklarda ilk kez böyle bir virüse rastlandığını belirten bilimadamları, virüsün şu anda hayvanlar arasında etkili olduğunu ve insanlara etkisini henüz bilmediklerini açıkladılar.

Virüs taşıyan somonların, birbirlerine saldırıp ısırdıklarını bildiren bilimadamları, çiftliklerde yetiştirilen somonlara bulaşıp bulaşmadığını henüz bilmediklerini söylediler. Öte yandanKanada'nın Prince Edward Island eyaletindeki Atlantik Veteriner Koleji bilimadamlarından Dr. Fred Kibenge, laboratuvar incelemeleri ile saptadığı virüse ilişkin sonuçları Kanada GıdaDenetim Ajansı'na ilettiğini açıkladı.


Şili'den gelen balıklarda virüs çıktı

Virüsün Avrupa;dan bulaştığını sandıklarını söyleyen Rick Routledge ve Alexandra Morton, kendilerine gelen örneklerde de virüs bulunduğunu, Şili'deki somon stoklarının yüzde 70'inin virüsle enfekte olduğunu ileri sürdüler.

Rick Routledge, "egzotik" olarak nitelendirdiği virüsün, özellkle British Colombia kıyılarındaki doğal ortamda yetişen vahşi somon neslini tehdit edecek kadar tehlikeli olduğunu kaydetti. Kanada Tarım Bakanlığı, Kanada Sağlık Bakanlığı ve Kanada Gıda Denetim Ajansı'nın, gerek ülke içinde gerekse ihracatta önemli yer tutan somonla ilgili ne tür bir karar açıklayacağı merakla bekleniyor. 




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