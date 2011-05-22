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SİMAVLILAR 3. GECEYİ DE SOKAKTA GEÇİRDİ SİMAV (A.A)

22 Mayıs 2011 11:21

-SİMAVLILAR 3. GECEYİ DE SOKAKTA GEÇİRDİ SİMAV (A.A) - 22.05.2011 - Depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığı Kütahya'nın Simav ilçesinde, devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle hayat normale dönemiyor. Depremin üçüncü gününde de vatandaşlar geceyi sokaklarda, çadırlarda, parklarda geçirdi. 19 Mayıs gecesi meydana gelen depremin ardından geceleri sokakta geçiren Simavlılar, artçı sarsıntıların devam etmesi ve evlerinin hasarlı olması nedeniyle evlerine giremiyor. Vatandaşlar, sadece acil ihtiyaçları için kısa süreliğine evlerine girip çıkıyor. Bazı vatandaşlar Kızılay'ın kurduğu çadır kentte kalmıyor. Hırsız girmesinden endişe eden vatandaşlar, evlerinin yakınına kurdukları çadırlarda kalmayı tercih ediyor. Vatandaşların talebini dikkate alan Kriz Merkezi yetkilileri, mahalle aralarındaki açık alanlara çadır kurmaya başladı. Bu arada, esnafın bir kısmının işyerlerini açtıkları görüldü. Esnaf, bir yandan iş yerindeki hasarı gidermeye, bir yandan da vatandaşın ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

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