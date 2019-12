'Simav'ın taşınması söz konusu değil!'

T24 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Simav'ın taşınmasının söz konusu olmadığını belirterek, "Fay hattında olan her ilçe taşınacak diye bir şey yok. Sıkıntı fay hattından değil, asıl sıkıntımız yapı malzemesi ve tekniğindedir" dedi.





AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Ejder Kaya, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkan Yardımcısı Orhan Yüce ile birlikte helikopterle Eynal Kaplıcaları'ndaki futbol sahasına gelen Çiçek, Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, AK Parti Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Yenipazar tarafından karşılandı.



Beraberindekilerle Leylekkürü mevkisindeki çadır kente gelen Çiçek'e sorunlarını anlatan depremzedelerden Yasemin Gencer, ''Evlerimizi görün. Allah aşkına halimizi görün. Bir çadır alamadık. Bu devlet artık sesimizi duysun. Yeter artık'' dedi. Çiçek, yeterli sayıda çadır bulunduğunu ve sorunların kısa sürede çözüleceğini söyledi.



Çadır kentte oluşturulan Kriz Merkezinde ilgililerle toplantı yapan Çiçek, daha sonra düzenlediği basın toplantısında, herkese gösterdikleri sabır için teşekkür etti.



Depremi 'sabır gerektiren çok zor bir olay' diye niteleyen Çiçek, burada ilk andan itibaren gerekenlerin yapıldığını bildirdi. Buna katkı verenlere teşekkür eden Çiçek, şöyle devam etti:



''Olayın boyutlarını görmeye çalışıyoruz. Çevre illerde de hissedilen bir deprem oldu. İlgili tüm bakanlıklar ve Kızılay, ilk andan itibaren ciddi bir çaba harcadı. Hükümet olarak işi ilk andan itibaren koordine ettik. Her şey mükemmel değil, her şey bitmiş değil. Depremden sonra süratle hareket ettik. Önce can güvenliğini sağlamaya çalıştık. Riskli bölgelerden vatandaşları güvenli bölgelere taşıdık. Bu esnada ufak tefek aksaklıklar olabilir.



5 bin 175 çadır gönderdik, 4 bini dağıtıldı, burada bir çadır sıkıntısı yok. Belki taleplerin çeşitliliğinden kaynaklanan dağıtım sıkıntısı olabilir. Vatandaş, evinin bahçesine çadır kurmak istiyor, biz buna güvenlik nedeniyle izin vermedik. Bu, çadır yok anlamına gelmez. Deprem bölgesinde 1175 fazla çadır var. Gerekirse 10 bin, 20 bin tane daha göndeririz. 24 bin 65 battaniye gönderdik, 22 bini dağıtıldı, 5 bin 214 yatak gönderdik, 4 bin 250'si dağıtıldı. Elimizde hala yatak var.''





'Hasar tespiti yüzde doksan tamamalandı'



Çiçek, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini, bunun sonuçlarına göre yapılacakların belirleneceğini anlattı. Ön hasar tespit çalışmalarının yüzde 90 oranında tamamlandığını bildiren Çiçek, tespitlerin çok sağlıklı yapılması gerektiğinden dikkatli davranıldığını kaydetti. Çiçek, şöyle konuştu:



''Simav'da şu anda acil yıkılması gereken 277 konut var. 86 yıkık bina var ve hasarlı, oturulamaz daire sayısı 1616, hasarlı, oturulabilir daire sayısı 1783. Burası için 'afete maruz bölge' kararı alındı. Bu kapsamda vergiler, sigorta primleri, kamu bankalarına olan borçlar ertelendi. Özel bankalara da borcu olanlar olabilir. Bizim özel bankalara 'şunu yapın' deme yetkimiz yok ama onlar da bu ülkenin bankasıdır. Bugün birlik ve dayanışma günüdür, buradan çağrı yapıyorum; onların da anlayış göstereceğine inanıyorum.



Bürokratlara sesleniyorum: Bu tarz afet veya felaketlerde vatandaşlar daha hassas olur. Vatandaşın işi süratle görülmeli. Sorunu çözmek için gerekirse sabaha kadar çalışılmalıdır. Depremin yanı sıra bürokratik felaket de yaşanmasın.''





'Geçici prefabrike konutlar inşa edilecek'



Çiçek, binaları oturulamaz hale gelen vatandaşlara konut tahsisi için çalışmaların hızla sürdüğüne işaret ederek, TOKİ'nin kalıcı konutları kısa sürede yapacağını anlattı. TOKİ'nin daha önce Simav'da yaptığı 192 konutta hak sahiplerinin dışında boş kalan konutların depremden zarar gören vatandaşlara verileceğini ifade ederek, şunları söyledi:



''TOKİ, mevcut konutların yanına kalıcı konutları yapacak. Bunları yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren talepler alınacak. Konut tipleri belirlenecek. Pazartesi günü (yarın) TOKİ evlerinin yanındaki arsa için ihale yapılacak. Vatandaş evini kendisi yapmak istiyorsa parasını Özel İdareye göndereceğiz, ihaleyi Özel İdare yapacak. Evler iki şekilde yapılacak. Ya TOKİ ya Özel İdare... 'Parayı verin biz yapalım' anlayışına sıcak bakmıyoruz. Kimse bizi bu konuda zorlamasın. TOKİ evleri, iki yıl ödemesiz olabilir. Hasarlı evlere de destek sağlayacağız.



Burada geçici olarak çadır kent kuruldu. Çadırlı bir hayat var ama bu elbette geçici bir çözüm. Burada devamlı hayat çok zor olur. Bugün yaz, havalar güzel ama önümüzde bir de kış var. Kalıcı konutlar yapılana kadar geçici olarak prefabrike Mevlana Evlerini inşa edeceğiz. Bunun örneğini daha önce Pakistan'da yapmıştık. Kaç aile istiyorsa bunun da taleplerini alacağız. Bu evler daha güvenli, yaşam daha kolay olacak.''



Çiçek, bir gazetecinin, ''Simav'ın taşınması söz konusu mu?'' sorusuna, ''Bu söz konusu değil. Fay hattında olan her ilçe taşınacak diye bir şey yok. Sıkıntı fay hattından değil, asıl sıkıntımız yapı malzemesi ve tekniğindedir'' yanıtını verdi.