Simav'daki lokantada memura 3 çeşit yemek 4 lira

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Simav ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından işletilen \'Hükümet Lokantası\'nda, memura 3 çeşit yemek, 4 liradan servis ediliyor.

Simav Hükümet Konağı\'nın zemin katında hizmet veren işletmede, yemeklerin lezzeti, ucuzluğu ve ihtişamlı ortamı, Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ndeki (TBMM) lokantayı aratmıyor. Önce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından işletilen, 3 yıldan beri de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün çalıştırdığı lokantada, öğleyin çıkan birbirinden lezzetli yemekler, kamu görevlilerinin yoğun ilgisi nedeniyle kısa sürede tükeniyor. Sadece kamu görevlilerinin yararlandığı lokantada, günde yaklaşık 150 memur yemek yiyor. Lokantada 2 aşçı ile 3 de yardımcı görev yapıyor.

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, öğle yemeğinin devlet memurları yiyecek yardımı yönetmeliği mevzuatlarına uygun olduğunu belirterek, \"Herhangi bir kar beklentisi içerisinde değiliz. Memur arkadaşlarımıza en iyi ve en temiz şekilde hijyenik bir ortamda öğle yemeği çıkarmaya çalışıyoruz. Öğle yemeğinden yararlanan arkadaşlarımızın menüden ve çıkan yemeklerden memnun olmaları bizi mutlu ediyor. Aslında memurların yararlandığı öğle yemeğinin bedeli 7 TL\'dir. Bu ücretin 3 TL\'sini biz memurların çalıştığı kurumdan tahsil ediyoruz. 4 TL\'sini de memur arkadaşlarımız peşin olarak ödüyor\" dedi.

İlçede görev yapan memurlar da bu uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

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