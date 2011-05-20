-SİMAV'DAKİ DEPREMDE 85 YARALI SİMAV (A.A) - 20.05.2011 - Merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından ilçe sakinleri, geceyi yaktıkları ateşlerin başında sokakta geçirdi. Depremde yaralananların sayısı 85'e yükseldi. Simav'da saat 23.15'te meydana gelen depremdee panik içinde evlerini terk eden vatandaşlar, battaniyelere sarınarak ve yakılan ateşlerle ısınarak sabahın ilk saatlerine ulaştı. Otomobili olanlar, şehir dışındaki açık alanlara çektikleri araçlarında sabahı beklerken, vatandaşların büyük bölümü de spor salonunda ve ilçe terminalinde sabahladı. İlçede bulunan çok sayıda üniversite öğrencisi, topladıkları eşyalarıyla memleketlerine gitmek üzere otogara geldi. Bazıları otobüslere binmek için sabahı beklerken, bazıları ise buldukları toplu taşıma araçlarıyla ilçeyi terk etti. Sabahın olmasıyla birlikte jandarma ve AKUT ekipleri ilçeye bağlı köylerde hasar tespit çalışmasına başladı. Vatandaşlar, Türk Kızılayı'nın ilçe merkezinde kurduğu sıcak çorba ve ekmek dağıtan aşevi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Hasar gören evlerin çevresinde ekipler güvenlik önlemi alırken, ilçe merkezinde yan yatan 5 katlı binanın çevresine güvenlik şeridi çekildi. İki yıl önce ilçede meydana gelen depremde hafif hasar gören binaların büyük bölümünün, dün geceki sarsıntıyla camları kırıldı, sıvaları döküldü, duvarlarında çatlaklar oluştu. İlçe merkezinin büyük bölümünün hasar gördüğü öğrenildi. Kentin altındaki jeotermal kaynakların deprem nedeniyle zarar gördüğü, ilçedeki mazgallardan termal suyun buharının çıktığı belirtildi. Kentin büyük bölümüne geceden beri elektrik verilemiyor. AKUT ekipleri çalışmalarını, kurdukları seyyar jeneratörler yardımıyla sürdürüyor. Öte yandan haberleşmenin sağlanabilmesi için çevre illerden getirilen mobil baz istasyonları ilçeye kuruldu. Böylece kesilen cep telefonu görüşmeleri yeniden sağlanabildi. Bu arada, yaralı sayısının 85'e ulaştığı öğrenildi. Çevre köylerden halen Simav Devlet Hastanesine yaralılar getiriliyor. Simav'a Kütahya, Eskişehir ve Uşak'tan çok sayıda ambulans gönderildi. Çevre ve Orman bakanı Veysel Eroğlu ile Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, bölgede incelemelerini sürdürüyor.