-SİMAV'DAKİ DEPREMDE 2 ÖLÜ ANKARA (A.A) - 20.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin ''Maalesef bu deprem sebebiyle İki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Birisi kalp krizi sonucu, birisi de camdan atlama sonucu hayatını kaybetti. 70'in üzerinde yaralı vatandaşımız var, bunların tedavileri devam ediyor'' dedi. Çiçek, Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Merkez Binada basın toplantısı düzenledi. AFAD'ın bu tür felaket olaylarına anında müdahale ettiğini ifade eden Çiçek, olayın büyüklüğüne göre çevre illerden ekipleri de bölgeye sevk ettiklerini söyledi. Devletin diğer birimlerinin de hadisenin meydana geldiği il yöneticileriyle koordineli bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Çiçek, deprem meydana geldiğinde Kütahya Valiliği ile iletişim kurulduğunu, İçişleri, Ulaştırma, Sağlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bayındırlık ve İskan bakanlıkları ile Kızılay'ın da devreye girmesiyle sıkıntıların bertaraf edilmesi ve asgariye indirilmesi için çok yönlü bir çalışma sürdürüldüğünü kaydetti. Bölgeye, İstanbul, İzmir, Bursa, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerinden toplam 343 arama kurtarma, sağlık ve Kızılay personeli, 50 ambulans olmak üzere 83 araç ile olası can kayıpları ve aramalar için 5 arama köpeğinin ulaştırıldığını anlatan Çiçek, Kütahya Valiliğinin emrine de acil ihtiyaçlarda kullanılmak üzere 2 milyon TL ödenek gönderildiğini bildirdi. Kızılay'ın deprem bölgesine 2 bin 13 çadır, 10 bin battaniye, 2 bin 292 şişe su, 2 seyyar mutfak, 3 seyyar ocak, 5 seyyar ikram aracı, 279 muhtelif gıda paketi götürdüğünü belirten Çiçek, ''Maalesef bu deprem sebebiyle İki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Birisi kalp krizi sonucu, birisi de camdan atlama sonucu hayatını kaybetti. 70'in üzerinde yaralı vatandaşımız var, bunların tedavileri devam ediyor.''