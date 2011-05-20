-SİMAV'DA YARALI SAYISI ARTIYOR SİMAV (A.A) - 20.05.2011 - Simav'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 122'ye çıktı. Depremde ölen Hüseyin Oran'ın (18) dedesi Hasan Duvarcı, torununun deprem sırasında kaçarken kaldığı evin ana giriş kapısından 5 metre ayrıldıktan sonra başına 5'inci kattan duvar parçası düşerek yaşamını yitirdiğini bildirdi. Duvarcı, torununun Simav Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin Bilgisayar Bölümü son sınıfında öğrenim gördüğünü söyledi. Torununun, yaklaşık 6 ay önce annesi ve babası ayrıldığı için ailevi sorunları bulunduğunu ifade eden Duvarcı, ''Akşam depremin olmasının ardından evden dışarıya kaçıyormuş. Elinde televizyon kumandasıyla kapıdan 5 metre ayrılır ayrılmaz 5'inci kattan kopan duvarın parçası başına düşmüş. O sırada bir arkadaşı gelip, (Ağır hastanız var) dedi. Daha sonra ambulans çağırdık, orada yaşamını kaybetti. Kendi halinde bir çocuktu'' dedi. Duvarcı, torununun öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından İlçe Mezarlığında toprağa verileceğini sözlerine ekledi. -ARTÇI SARSINTILARDAN ŞOK GEÇİRİP HASTANEYE GELİYORLAR- Artçı sarsıntıların devam ettiği Simav'da, daha önce 85 olarak açıklanan yaralı sayısı 122'ye yükseldi. Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, olaydan bu yana hastaneye 122 kişi müracaat etti. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralıların büyük bölümü, yoğunluktan dolayı çevre il merkezi ve ilçelerdeki hastanelere sevk edildi. Artçı sarsıntıların şokuyla hastaneye gelenler ise sakinleştirici ilaçlar verilerek gönderiliyor. Memleketlerine dönmek isteyen üniversite öğrencileri, otogarda kalabalıklar oluştururken, Valiliğin araç tahsis etmesini beklemeyenler kendi imkanlarıyla araç temin ederek yola çıkıyor. İtfaiye ekiplerinin çatılarda tehlikeli olan duvar parçalarını temizlediği Simav'da, yer altında bulunan ve sarsıntılar nedeniyle patlayan jeotermal enerji borularının onarılması için belediye ekiplerince çalışma yürütülüyor. Simav'a gelen Türk Kızılayı'na bağlı ekipler, ilçede bulunan Genel Müdür Ömer Taşlı'nın koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Simav Sanayi Sitesinin yanındaki boş arazide 105 çadırın kurulması için çalışmalarına başladı. Şaphane ilçesini ziyaret eden Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, depremin ardından gereken her türlü tedbirin alındığını söyledi. Kaymakam Zerrin Çay Beşikçi ve Belediye Başkanı Ramazan Yeşildeniz'den bilgi alan Çiftçi, ilçeye çadır ve gıda takviyesinin sağlandığını, hasar tespit komisyonu kurularak çalışmalara başlanacağını bildirdi. -FİNAL SINAVLARI ERTELENECEK- Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karaaslan, Simav'da meydana gelen depremden sonra bu ilçenin yanı sıra Şaphane ve Pazarlar'da öğrenim gören öğrencilerin büyük bölümünün memleketlerine gitmeleri nedeniyle final sınavlarını erteleyeceklerini söyledi. Şaphane'ye gelerek üniversiteye ait binalarda incelemelerde bulunan Prof. Dr. Karaaslan, şöyle konuştu: ''Öğrenciler panik içerisinde ve büyük bölümü memleketlerine gitti. Tüm yurtlarımızda ve meslek yüksekokullarımızda gerekli incelemeleri yaptık. Gediz'in erteleme talebi olmadı, ancak Simav, Şaphane ve Pazarlar ilçelerindeki meslek yüksekokullarında sınav takvimini ileriye çekeceğiz. Yaz okulunun da bulunması nedeniyle fazla uzatamıyoruz, ancak sınavları 15 Haziran'dan sonraya almayı planlıyoruz. Bu konuda DPÜ Senatosunu toplayarak karar alacağız.''