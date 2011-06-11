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SİMAV'DA ÇADIR KENTE YILDIRIM DÜŞTÜ KÜTAHYA (A.A)

11 Haziran 2011 02:31

-SİMAV'DA ÇADIR KENTE YILDIRIM DÜŞTÜ KÜTAHYA (A.A) - 10.06.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde, depremzedelerin kaldığı çadır kent alanına yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi yaralanırken, fırtına nedeniyle yaklaşık 100 çadırda hasar oluştu. Akşam başlayan ve saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına ile sağanak, yaklaşık 10 bin kişinin kaldığı Türk Kızılayınca oluşturulan çadır kent alanında depremzedelerin yaşamını olumsuz etkiledi. Fırtına ve sağanağın ardından çadır kent alanında iki noktaya yıldırım düştü. Yaralanan Bekir Çelik (27) ve Ayşe Acar (65), kaldırıldıkları Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Önüne düşen yıldırımdan etkilenerek baygınlık geçiren ve sol kolunda hafif ağrı hissettiğini bildiren Çelik, ''Yıldırım hemen önüme düştü. O anda belimden aşağısının tutmadığını hissettim. Bayılmışım. Hastaneye götürüldüğümü hatırlamıyorum. Şimdi sol kolumda hafif bir yanma hissediyorum'' dedi. Çadır kentteki yaklaşık 1000 çadırdan 100'ü ile kreş ve yemekhane olarak kullanılan çadırlar, sağanak ve fırtınadan hasar gördü. Çadırlar, onarılarak, vatandaşlara yeniden veriliyor.

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