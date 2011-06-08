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SİMAV'DA 3,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM KÜTAHYA (A.A)

08 Haziran 2011 12:01

-SİMAV'DA 3,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM KÜTAHYA (A.A) - 08.06.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde, 19 Mayıs'ta yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları devam ederken, saat 01.52'de meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem, vatandaşları tedirgin etti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 01.52'de, merkez üssü Simav ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Daha sonra saat 05.23'e kadar 2,7 ile 3,0 arasındaki büyüklüklerde 4 sarsıntı daha oluştu. 3,4 ile 5,0 kilometre arasındaki derinliklerde oluştuğu belirlenen depremler, Simav'da, özellikle sağlam binalara girmeye başlayan ve çadır kentlerde yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Bazı vatandaşlar ev ve çadırlarından çıkarak bir süre sokakta bekledi. 25 bin nüfuslu Simav'da vatandaşların yaklaşık 10 bini çadır kentlerde, 15 bini ise evlerinin bulunduğu mahalle ve sokak aralarına kurdukları çadırlarda yaşıyor.

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