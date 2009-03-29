Simav halıları pazarını Çin’e kaptırdı

Kütahya’nın Simav İlçesi'nde 25 bin kişiye istihdam sağlayan el halısı üreticileri, pazarı Çin'e kaptırınca tezgahlarını kapatmaya başladı.



Yılda ortalama 25 bin metrekare el halısı dokuyan Simavlı üreticiler, rekabet edemez hale geldikleri Çin halılarına karşı hükümetin bir an önce tedbir almasını istedi. Simavlı halı üreticilerinden 44 yaşındaki Zeki Sert, Çin başta olmak üzere Hindistan, Pakistan ve Nepal gibi Doğu ve Güney Asya ülkelerinde işçilik maliyetlerinin Türkiye'ye oranla yüzde 20 daha ucuz olması nedeniyle dış piyasada bu ülkelerle rekabet edemez hale geldiklerini söyledi. Sert, önceleri kendilerinden halı alan firmaların artık, dış ülkelerde ürettirdikleri halıları Türkiye'de üretilmiş gibi ihraç ettikleri ileri sürdü. Yaşadıkları bu dar boğazdan kurtulmak için çareyi tezgah sayısını düşürmekte bulduklarını aktaran Sert, “Düne kadar ilçede halı tezgahı sayısı 12 bin civarındaydı. Bugün 7 binlere kadar düştü. Hükümet haksız rekabete yol açan halı ithalatını sıkı bir denetim altına almazsa, istihdam sağlayan halı sektörünü kendi elleriyle batırmış olur'' dedi.



Halıcılığın ilçe için hayati bir önem taşıdığını belirten Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu da, ``Halıcılık biterse bu ilçe ekonomisi için büyük bir kayıp olur. Çünkü bu işten ekmek yiyen 25 bin civarında insanımıza yeni bir iş kapısı aramak gerekir. Hükümet, halıcıların isteklerine kulak vermeli. Halıcılar da kendilerini yenilemeli, sektörde marka haline gelmeli'' diye konuştu.



