Simav beyaz örtüyle kaplandı

Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Simav ilçesinde sabah başlayarak öğle saatlerinde etkisini yitiren kar yağışı, ilçe merkezini ve köylerini beyaza bürüdü.

Simav\'da bu sabah, kar yağışı başladı. Etkili olarak yaklaşık 4 saat süren kar yağışı, öğle saatlerinde etkisini yitirdi. Kar yağışı sonrası ilçe merkezinde ve köylerde, seyirlik görüntüler oluştu. Bu anları başta doğa fotoğrafçıları olmak üzere vatandaşlar görüntüledi.

Öte yandan kentte kar kalınlığı ise ilçe merkezinde 5 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye kadar ulaştı. Simav İlçe Özel İdare Müdürü Recep Yalçın, kar yağışı nedeniyle şu anda kapalı köy yolunun bulunmadığını belirterek, \"Her türlü olasılığa hazırız. 6 ayrı ekibimizle görev başında teyakkuz halindeyiz\" dedi.

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