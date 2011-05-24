-SİMAV 100 SAAT İÇİNDE 948 KEZ SALLANDI ANKARA (A.A) - 24.05.2011 - Simav'da 19 Mayıs'ta meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından, yüz saat içinde, büyüklükleri 2.0 ile 5.7 arasında değişen dokuz yüz kırk sekiz deprem olduğu bildirildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın bilgi notunda, 19 Mayıs günü saat 23.15'te gerçekleşen depremden sonra, bugün saat 03.15'e kadar geçen ilk yüz saat içinde deprem bölgesinde büyüklüğü 2.0 ile 5.7 arasında değişen dokuz yüz kırk sekiz adet depremin meydana geldiği kaydedildi. Depremlerin büyüklük ve sayı grafiğinin de yer aldığı bilgi notunda, artçı depremlerin azalmasına rağmen devam ettiği bilgisi de verildi.