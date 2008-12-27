Şımarık Prens Ferrari'yi hurdaya çevirdi

İngiltere'de eğitim gören Kuveyt'in 13. Emiri Şeyh Cabir bin Ahmed El Sabah III'ün torunu Prens Faysal Sabah Salim El Sabah, kiraladığı 200 bin dolarlık Ferrari'yi hurdaya çevirdi



Önceki akşam Londra'da meydana gelen kazada benzin deposu infilak eden araç kullanılamaz hale geldi.



360 Modena model aracı Simply Smart kiralık araç servisine kiralayan sahibi Andrew Hobb, kazanın ardından prensin ailesinden firmaya 200 bin dolarlık bir ödeme yapıldığını ancak El Sabah'a dava açma konusunda 60 bin dolara yakın bir avukat faturası ödediğini ve bunun karşılığını alamadığını söyledi.



Aracın bakımdan yeni çıktığını ve kazaya herhangi bir teknik sorunun neden olmasının muhtemel olmadığını savunan Hobb, El Sabah'ın varlıklı ailesinin arkasına sığındığını öne sürdü.



Başka bir kişinin böyle bir kaza yapması halinde polis tarafından derhal tutuklanacağını söyleyen Hobb, El Sabah'a hakim önüne çıkarmak için elinden geleni yapacağını belirtti.