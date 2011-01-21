-SIMAO VE ALMEIDA TARAFTARIN KARŞISINDA İSTANBUL (A.A) - 21.01.2011 - Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Bucaspor'u konuk eden Beşiktaş, yeni yıldız oyuncuları Simao ve Almeidalı kadrosuyla ilk kez Fiyapı İnönü Stadı'nda taraftarlarının önüne çıktı. Bu oyuncuların yanı sıra Tabata'nın sözleşmesinin dondurulmasının ardından lisansı çıkarılan Manuel Fernandes de teknik direktör Bernd Schuster tarafından 18 kişilik maç kadrosuna alındı. Beşiktaş, tam 37 gün aradan sonra Fiyapı İnönü Stadı'nda taraftarlarının karşısına çıktı. Fiyapı İnönü Stadı'ndaki son resmi maçını 15 Aralık Çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla oynayan siyah-beyazlılar, daha sonra İstanbul'da oynaması gereken iki resmi maçı cezası nedeniyle Antalya'da yapmış ve uzun süre Fiyapı İnönü Stadı'na hasret kalmıştı. Beşiktaş, Rapid Wien maçından sonra ligdeki Gaziantepspor ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Konya Torku Şekerspor karşılaşmalarını Mardan Antalyaspor Stadı'nda oynamıştı. -KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK- Teknik direktör Bernd Schuster, son oynadıkları Manisaspor Ziraat Türkiye Kupası maçının kadrosundan sadece bir değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Belinde ağrıları olan Sivok kadroda yer almazken, yerine savunmada Ersan görev aldı. Savunmanın göbeğini Ersan ve İbrahim Toraman'a teslim eden Alman teknik adam, sağda Hilbert solda ise İsmail'i oynattı. Yeni transfer Almeida'yı forvette görevlendiren Schuster, arkasında da Nobre'ye şans tanıdı. -FERNANDES YEDEK- Beşiktaş'ta lisansı yeni çıkarılan Portekizli futbolcu Manuel Fernandes yedek kulübesinde yer aldı. Fernandes'in yanı sıra Hakan, Erhan, Necip, Ernst, Ali Kuçik ve Bobo yedek kulübesindeki diğer isimler oldu. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Nihat, Ferrari, İbrahim Üzülmez ve Sivok'un yanı sıra Rüştü, Ekrem, Rıdvan ve Onur kadroda yer almadı. Bu arada siyah-beyazlılar, bu sezon ilk kez gri renkli formalarıyla maça çıktı. -Q7 VE ÇETESİNE PORTEKİZCE MARŞ- Siyah-beyazlı taraftarların ''Gücüne güç katmaya geldik'' marşının Portekizce versiyonu futbolcular sahaya ısınmak için çıktığında stat hoparlörlerinden çalındı. Siyah-beyazlı taraftarların Q7 ve Çetesi olarak adlandırdığı Portekizli futbolcular Quaresma, Simao, Almeida ve Fernandes için Portekizce'ye çevrilen marşa, taraftarlar alkışlarla eşlik etti. Bu arada siyah-beyazlı tribünlerde Portekiz bayrakları da dikkat çekerken futbolcuların resimlerinin bulunduğu pankartlar da açıldı. Ayrıca maçın başlamasına kısa bir süre kala tribünlerde Portekizce pankartlar açılırken, ''Portekizli Kartallar'' yazılı ve üstünde Portekizli futbolcuların resimlerinin bulunduğu pankart da dikkati çekti. -TRİBÜNLER DOLDU- Beşiktaşlı taraftarlar ligin ikinci yarısının ilk maçını büyük ilgi gösterdi. Simao, Almeida ve Fernandes'in transferleriyle güçlenen siyah-beyazlı takımı, taraftarları yalnız bırakmayıp tribünleri tamamen doldurdu. Yaklaşık 50 Bucaspor taraftarı da kendilerine ayrılan eski açık tribünden takımların destekledi. -BUCASPOR'UN İKİ YENİ OYUNCUSU SAHADA- Bucaspor'da devre arasında transfer edilen kaleci Pavel Londak ve Beto, Beşiktaş karşısında sahaya ilk 11'de çıktı. Yeni transferlerden Cenk İşler ile Samet Bülbül ise yedekler arasında yer aldı. Bu arada sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Erman Güraçar da Beşiktaş karşısında ilk 11'de görev aldı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, karşılaşmayı izlemeye ailesi ile birlikte geldi. Ayrıca Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink ile yardımcısı Oğuz Çetin de karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.