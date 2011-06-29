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Spor

SİMAO TOPBAŞI YAPTI İSTANBUL (A.A)

29 Haziran 2011 15:37

-SİMAO TOPBAŞI YAPTI İSTANBUL (A.A) - 29.06.2011 - Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Ülkesinden gönen Simao, çalışmalara başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Tayfur Havutçu yönetiminde yapılan ve 1.5 saat süren antrenmanda, futbolculara kondisyon yüklenmesine devam edildi. Siyah-beyazlı futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından, pas çalışmaları ve tempolu koşular yaptı. Antrenman antrenör Ronald Koch yönetiminde topla yapılan açma germe hareketleriyle tamamlandı. Ülkesinden dün akşam dönen Portekizli futbolcu Simao Sabrosa da çalışmalara başladı. Milli takımlarda forma giydikleri için izin verilen İsmail Köybaşı, Egemen Korkmaz, Ekrem Dağ, Tomas Sivok, Hugo Almeida, Filip Holosko, Mehmet Aurelio ile özel izinli olan Guti Hernandez ve Ricardo Quaresma antrenmanda yer almadı. Ayrıca, gelecek sezon takımda düşünülmeyen futbolcular Tabata, Fink, Ferrari'nin yanı sıra durumu henüz netlik kazanmayan Fernandes de antrenmana katılmadı. Siyah-beyazlı takım, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

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