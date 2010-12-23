-SİMAO OCAK'TA İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 23.12.2010 - Beşiktaş, İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü'nden aldığı Simao Sabrosa'nın transferini resmen açıkladı. Simao Ocak ayı başında İstanbul'a gelecek. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'den, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen yazıyla hem Simao'nun transferi, hem de transferle ilgili detaylar bildirildi. Açıklamada, ''Atletico Madrid oyuncusu Simao Pedro Fonseca Sabrosa'nın transferi konusunda, kendisi ve kulübü ile anlaşılarak, oyuncu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcuya sözleşme bedeli olarak 2010-2011 yarım sezonu için 2.2 milyon avro, 2011-2012 sezonu için 2.5 milyon avro ve 2012-2013 sezonu için ise 2,5 milyon avro ücret ödenecek olup, kulübü Atletico Madrid'e ise 900 bin avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir'' ifadelerine yer verildi. Bu arada, Simao'nun ocak ayı başında İstanbul'a geleceği açıklandı. Öte yandan, forvet hattına da takviye yapmak için bir başka Portekizli oyuncu Hugo Almeida ile görüşmeler yapan Beşiktaş, yarına kadar bu konuyu sonuçlandırmaya çalışıyor. Almeida konusunun yarın öğlen saatlerine kadar netlik kazanabileceği öğrenildi. Bir yandan ligin ikinci yarısında daha güçlü bir kadroyla mücadele etmeyi planlayan Beşiktaş, diğer yandan kadrodaki bazı oyuncuların gönderilmesi konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Fernandes ve Simao'yu kadrosuna dahil eden, Almeida'dan haber bekleyen siyah-beyazlı kulüp, gönderilecek yabancı oyuncuları da belirledi. Buna göre Zapotocny, Tabata ve Fink ile yollarını ayırmayı düşünen Beşiktaş yönetimi bu konuda gelen teklifleri değerlendiriyor. Bu üç oyuncunun Bucaspor'a yakın olduğu bildirildi.