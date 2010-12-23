Simao artık Beşiktaş'ta

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Espanyol ile oynanılan maç sonrasında Atelico Madrid Başkanı Cerezo, Simao Sabrosa'ya teşekkür ettiklerini ve Beşiktaş'ta başarılar dilediklerini söyledi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Haber Atletico Madrid'in sitesinden de resmi olarak açıklandı.Simao için Atletico Madrid'in statı Vicente Calderon'da bugün bir veda töreni düzenlenecek.Atletico Madrid'in kaptanlığını yapan Simao'nun yerine Diego Forlan kaptan olarak getirildi.Beşiktaş’ın gündemindeki isimlerden Simao Sabrosa, dün gece takımı Atletico Madrid’in Kral Kupası’nda Espanyol’u 1-0 ile devirdiği maçta penaltıdan attığı golle galibiyeti getiren isim oldu. İspanyol basını bu maçla Portekizli oyuncunun taraftarına veda ettiğini ve bugün bir basın toplantısıyla Beşiktaş’a gitme kararını açıklayacağını yazdılar.