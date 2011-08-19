-Simao 10 gün sahalardan uzak kalacak İSTANBUL (A.A) - 19.08.2011 - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rusya'nın Alania takımıyla yaptığı maçta sakatlanan Portekizli futbolcu Simao'nun 1 hafta ile 10 gün arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinde açıklamada bulunan kulüp doktoru Devrim Urgun, Alania maçında sakatlanan Simao'nun bugün MR'ının çekildiğini ve futbolcularıyla ilgili korkulanın olmadığını dile getirdi. Dr. Urgun, Simao'nun adalesinde yırtık olmadığını belirterek, ''Birinci derece gerilme tespit edildi. Yaklaşık 1 hafta ile 10 gün kadar sürecek bir tedavinin ardından takımla çalışmalara başlayabilecek. Simao, Alania ile oynayacağımız rövanş maçında forma giyemeyecek'' ifadelerini kullandı.