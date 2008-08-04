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Dünya

Silvio'dan göğüs sansürü

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin başbakanlık binası Chigi Sarayı’ndaki konferans salonunda bulunan tablodaki kadın göğsünü sansürletmesi tartışmalara yol aç

04 Ağustos 2008 03:00

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin başbakanlık binası Chigi Sarayı’ndaki konferans salonunda bulunan tablodaki kadın göğsünü sansürletmesi tartışmalara yol açtı.

Venedikli ressam Giambattista Tiepolo’ya (1696-1770) ait "Mabette Açılan Hakikat" tablosundaki çıplak göğsün üstüne hafif bir kumaş resmedilerek kapatılması sanat eleştirmenleri arasında tepki yarattı.

Bunun sansür olmadığını ileri süren başbakanlık yetkilileri, salonda yapılacak çekimlerde çıplak kadın göğsünün kimi izleyicilerin hassasiyetini incitebileceği düşüncesiyle, tabloda "iyi niyetle" küçük bir rötuş yapıldığını belirttiler. Böylece, salondaki basın toplantılarında dikkatlerin dağılmasının da önlenmiş olacağını savundular.

Çıplak hakikat

Sanat eleştirmenleri ise bizzat Berlusconi’nin tercihiyle asılmış tablonun, sansür sonrasında tüm anlamını yitirdiği görüşünde. Tiepolo’nun tablosundaki genç ve duygu dolu kadın, hakikati simgeliyor. Kadının çıplaklığı, hakikatin de çıplaklığını ifade ediyor. Tabloda zamanı simgeleyen yaşlı adamın kolları arasındaki kadın, sol elinde bir aynayı tutarken sağ eliyle de aklın simgesi güneşe uzanmış vaziyette. Hakikat ışığının yalanın gözlerini kör ettiğini ifade eden tablo, eşitlik ve adaleti anlatan bir eser olarak yorumlanıyor. Tablonun sansürlü halinde, çıplak göğsün yanı sıra kadının göbeğinin de örtülmüş olduğu görülüyor.

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