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Dünya

Silvio Berlusconi: Türkiye'yi kapı dışında bırakmamalıydık

"Uçak düşürülmesinin sadece bir kaza olduğuna inanıyorum"

02 Aralık 2015 19:13

İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi Türkiye’nin, son yıllarda mutabık olmadığı bazı değişimlerden geçtiğini, ancak bunda Avrupa Birliği’nin (AB) sorumluluğu olduğunu söyledi. Berlusconi, Türkiye’yi kapı dışında bırakmış olmalarının yanlışlığına dikkat çekti.

Corriere della Sera gazetesine demeç veren, merkez sağdaki Haydi İtalya (Forza Italia) Partisi’nin lideri Silvio Berlusconi, İtalya, Ortadoğu ve Avrupa gündemini değerlendirdi. 

Muhabirin, “Halifelik (IŞİD) sorunu yetmiyormuş gibi şimdi de arkadaşlarınız Putin ve Erdoğan arasında çatışma var. Hatta Rusya Türkiye’yi, IŞİD’le olan alışverişini gizlemek için savaş uçağını düşürmekle suçluyor” ifadeleri üzerine Berlusconi, şunları kaydetti:

“Uçak düşürülmesinin sadece bir kaza olduğuna inanıyorum, bunu umuyorum, ama Putin’in de kendisini, aynen Rusya gibi IŞİD karşıtı bir ülke tarafından ‘ihanete uğramış’ hissetmesini de anlıyorum. Kimin haklı olduğunu belirlemekten çok, bir daha bu türde bir şeyin tekrarlanmaması önemlidir. Hepimiz Rusya’nın bir düşman değil, vazgeçilmez bir müttefik olduğunu hesaba katmalıyız.”

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