Silvio Berlusconi hâkim karşısına çıktı

İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi'nin başı dertten kurtulmuyor. Hakkındaki seks skandalı nedeniyle hakim karşısına çıkan Berlusconi, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

İtalya eski Başbakanı Berlusconi evindeki partilerde, mahrem bir şey yaşanmadığını politikayla spor konuşulduğunu söyledi.

İtalya'nın Milano kentindeki mahkemede ifade veren Silvio Berlusconi, villasında küçük yaşta kızların katıldığı seks partileri düzenlediği iddialarını yalanladı.

"Villamda seks sahneleri yaşanmadı" diyen Berlusconi, evindeki yemekli davetlerde spor ve politikadan konuşulduğunu savundu.

İtalya eski Başbakanı Berlusconi, seks partilerine gönderme olduğu söylenen "bunga bunga" ifadesinin de sadece espriden ibaret olduğunu söyledi.

Berlusconi, "Ruby" adıyla tanınan Kerime al Mahruk ile mahrem sayılabilecek bir ilişkisi olmadığını da belirtti.

İtalya eski Başbakanı Berlusconi, Ruby'nin hırsızlık suçlamasıyla götürüldüğü karakolda serbest bırakılması için polise baskı yapmadığını da söyledi.

76 yaşındaki Berlusconi, 2010 yılında o sırada 17 yaşında olan kıza seks için para vermekle suçlanıyor.

Berlusconi'nin serbest bırakılmasını sağlamak için kızı İtalyan polisine Mısır eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in torunu olarak tanıttığı da iddia ediliyordu.