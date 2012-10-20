T24 LogoT24 Logo
Dünya

Silvio Berlusconi hâkim karşısına çıktı

Berlusconi evindeki partilerde, mahrem bir şey yaşanmadığını politikayla spor konuşulduğunu söyledi

20 Ekim 2012 14:09

İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi'nin başı dertten kurtulmuyor. Hakkındaki seks skandalı nedeniyle hakim karşısına çıkan Berlusconi, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

İtalya eski Başbakanı Berlusconi evindeki partilerde, mahrem bir şey yaşanmadığını politikayla spor konuşulduğunu söyledi.

İtalya'nın Milano kentindeki mahkemede ifade veren Silvio Berlusconi, villasında küçük yaşta kızların katıldığı seks partileri düzenlediği iddialarını yalanladı.

"Villamda seks sahneleri yaşanmadı" diyen Berlusconi, evindeki yemekli davetlerde spor ve politikadan konuşulduğunu savundu.

İtalya eski Başbakanı Berlusconi, seks partilerine gönderme olduğu söylenen "bunga bunga" ifadesinin de sadece espriden ibaret olduğunu söyledi.

Berlusconi, "Ruby" adıyla tanınan Kerime al Mahruk ile mahrem sayılabilecek bir ilişkisi olmadığını da belirtti.

İtalya eski Başbakanı Berlusconi, Ruby'nin hırsızlık suçlamasıyla götürüldüğü karakolda serbest bırakılması için polise baskı yapmadığını da söyledi.

76 yaşındaki Berlusconi, 2010 yılında o sırada 17 yaşında olan kıza seks için para vermekle suçlanıyor.

Berlusconi'nin serbest bırakılmasını sağlamak için kızı İtalyan polisine Mısır eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in torunu olarak tanıttığı da iddia ediliyordu.

ETİKETLER

Berlusconiitalyapartimahkeme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24