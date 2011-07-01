‘Silvio Berlusconi günde 5 kez seks yapabilir’

T24

İtalya’da bir radyo programına konuşan Doktor Umberto Scapagnini, 74 yaşındaki başbakanın oldukça formda olduğunu ve herhangi bir ilaç desteği almadan cinsel ilişkiye girebildiğini dile getirdi.Scapagnini, “Berlusconi fiziksel olarak 60 yaşındaki hatta daha genç birinin sağlığına sahip. Hiçbir problemle karşılaşmadan günde 4-5 kez ilişkiye girebilir” dedi.Diğer yandan Berlusconi’nin reşit olmayan bir genç kızla para karşılığı cinsel birliktelik kurduğuna ilişkin davayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.Milliyet'in haberine göre, Savcı Pietro Forno, Berlusconi ile Karima El Mahroug (Ruby) ve başbakanın villasındaki meşhur bunga bunga partilerini düzenlediği iddia edilen Nicole Minetti’nin öpüştüğünü dile getirdi. Forno iki kadının, bir bunga bunga partisinde, sadece Berlusconi’yi eğlendirmek için öpüştüğünü söyledi.