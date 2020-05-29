Silvere Ganvoula için Beşiktaş ve Ajax yarış halinde

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Almanya Bundesliga 2 takımlarından Bochum forması giyen 1.91 boyundaki Silvere Ganvoula için girişimlerde bulunurken transfer adına Hollanda ekibi Ajax ile yarış halinde olduğu belirtildi.

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattı içi Bochum forması giyen Silvere Ganvoula'yı kadrosuna katmak istiyor.

Football365'in haberine göre Hollanda devi Ajax ile Beşiktaş, oyuncunun transferi adına yarış verirlerken Schalke 04, Mainz ve Fortuna Düsseldorf gibi Almanya Bundeliga I takımları da ilgilerini sürdürüyorlar.

1.91 boyundaki Kongolu forvet, bu sezon Bochum formasıyla çıktığı 28 maçta 16 gol atarken 6 da asist yapmayı başardı.

Kariyerinde Westerlo, Anderlecht, Mechelen gibi takımların da formasını giyen Ganvoula, Avrupa'daki futbol kariyerine ise 2015'te transfer olduğu Elazığspor ile başlamıştı.