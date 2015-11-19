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Silvan'da sokağa çıkma yasağının ardından gözaltılar devam ediyor

Gözaltına alınanlar arasında 16 yaşında bir çocuğun olduğu da belirtildi

19 Kasım 2015 13:28

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, 12 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Tekel, Konak ve Mescit mahallelerinde özel harekat timlerinin de katılımıyla bu sabah bir çok mahallede ev baskınları yapıldı.

ANF'de yer alan habere göre, baskınlar sırasında, kimi evlerde "Siz Ermenisiniz" denilerek, yapılan aramalarda evlerin dağıtıldığı iddia edildi. Gözaltına alınanların tam olarak kaç kişi olduğu öğrenilemeyen baskınlarda Veysel Duran ve Mazlum Duran kardeşler ile Y.K. (16) adlı çocuğun gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

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