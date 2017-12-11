Silvan'da taziye evlerinin kullanımı izne bağlandı

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'da Silvan Kaymakamlığı, ilçe merkezinde bulunan taziye evlerinin kullanımını, teröristlerin cenazelerinde propaganda yapıldığı gerekçesiyle izne bağladı.

Silvan Kaymakamı Adem Çelik\'in talimatı ile ilçede 3\'ü belediyeye ait, toplam 23 taziye evinin anahtarları toplandı. Kaymakam Çelik, çatışmalarda öldürülen PKK\'lı teröristlerin cenazelerinde asılan fotoğraf ve bayraklarla taziye evlerinin propaganda evlerine dönüştürüldüğünü belirterek, şöyle dedi:

\"Kaymakamlık olarak taziye evlerinin olduğu bina yöneticilerine sorumluluk verdik, kimse bu sorumluğu üstlenmedi. Biz de anahtarları yanımıza aldık. Taziyesi olan diğer vatandaşlarımız bize gelerek taziyelerinin olduğunu söylediğinde biz de taziye evlerinin anahtarlarını teslim ediyoruz. 3 gün sonra anahtarı bize teslim ediyor. Ancak, öldürülen teröristlerin cenazeleri için güvenlik gerekçesiyle taziye evlerinin anahtarını vermiyoruz. Propaganda yapılmasın diye defalarca ikazda bulunduk. Taziye evleri, ölen kişinin acılarının paylaşıldığı ve duaların okunduğu yerlerdir, propaganda yeri değildir.\"

Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş ise dernek olarak cenazesi olan vatandaşlara hizmet olsun diye onlarla birlikte kaymakamlığa gidip taziye evine ait anahtarı aldıklarını söyledi. Ateş, \"Biz de vatandaşımıza yardımcı olmak amacıyla muhtarlık görevimizi yapıyoruz\" diye konuştu.



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