-SİLVAN'DA TARLADA KADIN CESEDİ BULUNDU SİLVAN (A.A) - 19.10.2010 - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde tarlada bir kadın cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, koyunlarını otlatan çoban, Demirkuyu köyü yakınlarında tarlada kadın cesedi görünce durumu yetkililere bildirdi. Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede yaklaşık 35 yaşlarında olan kadının vücudunda bıçak darbeleri olduğu tespit edildi. Otopsi yapılmak üzere Silvan Devlet Hastanesine kaldırılan kadının kimliğinin belirlenmesine çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.