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Silvan'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı 13 mahalle ile bu mahallelere bağlı 14 mezrada, sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

16 Ekim 2016 01:25

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı 13 mahalle ile bu mahallelere bağlı 14 mezrada, PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Silvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "10 Ekim'de PKK mensuplarının yakalanması huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması amacıyla" sokağa çıkma yasağı ilan edildiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 32/ç maddesi gereğince, Silvan ilçesi kırsal mahallerinden Kazandağı, Demirkuyu, Özlüce, Esenyol, Darıseven, Çatakköprü, Usluca, Boğazönü, Toklar, Bahçe, Kalemli, Taraklı, Mirenge, Eskiocak, Başkaya, Çavuşdamı, Arı, Taşpınar, Çiğdemli, Gürpınar, Dönenkaya, Kayadere, Ormandışı, Babakaya, Altınkum, Çalönü ve Tarımova mahalle/mezralarında başlatılan sokağa çıkma yasağının kaldırılmasına karar verilmiştir."

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