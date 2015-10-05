Silvan'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır Silvan İlçesi'nde Cuma günü saat 06.00'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi. Diyarbakır Valiliği, Silvan İlçesi'nde ilan edilen sokağa çıkma yasağının bugün saat 17.30'dan itibaren kaldırıldığını açıkladı. Diyarbakır Valiliği, PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, 1 PKK'lının öldürüldüğünü, 2 PKK'lının ise yaralı ele yakalandığını belirtti. Valilikten yapılan açıklamada “21 Bölücü Terör Örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir” debildi. Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklama şöyle:

"30.08.2015 Pazar günü Silvan ilçesinde Baraj Bölgesinin Emniyetini sağlayan askeri aracın geçişinden sonra, bölücü terör örgütü mensuplarınca taşların arasına yerleştirilen el yapımı patlayıcının ilçe merkezinde infilak ettirilmesi sonucunda, 12 yaşında 1 erkek çocuğun parçalanarak hayatını kaybetmesi,

- 13.09.2015 günü Silvan İlçesi Mescit Mah. Eski Bitlis Caddesi üzerinde bulunan sokakların kazılarak hendek ve barikatlarla kapatılmasına, polis ekipleri ve zırhlı kepçe ile müdahale edildiği esnada zırhlı kepçe aracına yapılan roketli saldırıda zırhlı kepçe aracını kullanan 1 Polisimizin şehit edilmesi,

- 23.09.2015 Kurban Bayramı arefe günü Silvan ilçesinde işyerine gitmek üzere evinden ayrılan 1 Uzman Çavuşun uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit edilmesi,

- 01.10.2015 günü Silvan ilçesinde görev yaptıkları birliklerine gitmek üzere evlerinden ayrıldıkları esnada silahlı saldırı sonucu 1 astsubay ve 1 uzman çavuşun şehit edilmesi,

- Silvan ilçesi Konak, Mescit ve Tekel mahallelerine bağlı sokakların beton bariyerler ve hendeklerle kapatılarak kamusal faaliyetlerin ve vatandaşlarımızın günlük yaşamının engellenmesi, çocuklarımızın eğitim hakkının engellenmesi, sağlık hizmetlerinin alınmasının ve verilmesinin engellenmesi, vatandaşlarımızın kendi evlerine ve özel alanlarına girmelerinin engellenmesi, terör örgütleri tarafından başta kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımıza yönelik saldırı, sabotaj, taciz, yol kesme, patlayıcı madde kullanma, vb. eylemler devam etmesinden dolayı bariyerlerin kaldırılması, hendeklerin kapatılması, bariyer ve hendekler içine tuzaklanmış patlayıcıların etkisiz hale getirilmesine yönelik olarak 02.10.2015 Cuma günü 03:00'den itibaren Silvan ilçemizde operasyon faaliyeti planlanmış ve aynı gün 06:00'dan geçerli olmak üzere Silvan Kaymakamlığımızca sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.

- Operasyonda 1 BTÖ mensubu ölü olarak, 2 BTÖ mensubu yaralı olarak ele geçirilmiş ayrıca 21 BTÖ mensubunun etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir. Barikatların açılması esnasında 4 sivil vatandaşımız yaralanmıştır. Yapılan operasyon neticesinde; Mescit Mahallesi, Tekel Mahallesi, Feridun Mahallerine ait cadde ve sokak aralarına 5'i bomba tuzaklamalı ve 7'si araçlı ve beton büyük duvar barikat olmak üzere 40 barikat açılmıştır. Cadde ve Sokaklar tamamen temizlenmiştir.

- Ayrıca; 126 adet EYP yapımında kullanılan boş metal boru, 1 adet telsiz şarj cihazı, 1 adet içinde ilaç olan siyah naylon poşet, 2 adet boş Kaleşnikof marka silaha ait şarjör, 1 adet Kaleşnikof marka silaha ait seyyar dipçik, 1 adet bıçak, 1 adet makas, 18 adet büyük pil, 7 adet rulo halde koli bandı, 36 adet torpil, 2 adet 25 kiloluk torba içerisinde patlayıcı yapımında kullanılan sodyum florad, · 10 adet EYP, 1 adet düzenekli patlayıcı, EYP yapımında kullanılan çok sayıda fitil ele geçirilmiştir.

Diyarbakır Valiliği'nin sokağa çıkma yasağı süresince vatandaşların mağdur olmaması için valilik koordinesinde vatandaşlara ekmek dağıtımı yapıldığını belirttiği açıklamasında, " 02.10.2015 Cuma günü saat: 06.00 itibari ile Silvan kaymakamlığınca ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 05.10.2015 Pazartesi günü saat:17.30'den itibaren kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı konusunda göstermiş oldukları duyarlılık ve yine aynı şekilde operasyon süresince güvenlik görevlilerimize vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bulunmalarını sağlamak maksadıyla teröristle mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."